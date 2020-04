Korschenbroicher Vereine in der Corona-Krise : Gemeinsam Sport treiben auf Distanz

Korschenbroicher Vereine in der Corona-Krise

Yoga-Training per Livestream. Detlev Leuschner-Lenz bleibt mit seinen Schülern in Kontakt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Sportplätze und -hallen sind im Zuge der Corona-Krise auch in Korschenbroich geschlossen. Doch Vereine und private Anbieter halten ihre Mitglieder über Trainingspläne und Online-Kurse fit. Vier Beispiele.

Toilettenpapier ist rar geworden. Dabei ist der Hygieneartikel nicht nur für rückwärtige Angelegenheiten gut, sondern auch probates Sportmittel. Das bewies Carmen Zimmermann beim ersten Online-Kurs über Zoom für Teilnehmer der Rückenfitness im Breitensport des TVK. Da Sporthallen zurzeit wegen der Corona-Krise geschlossen sind, brachte die Übungsleiterin im Fitnessbereich Sportwillige per virtuellen Besuch über ein Intervalltraining im häuslichen Bereich ganz schön aus der Puste. Hier wurden etwa im einarmigen Liegestütz vier Papierrollen gestapelt und umgeschichtet. Am häuslichen Sportplatz sollen weitere Alltagsdinge zum Einsatz kommen und zum Beispiel Wasserflaschen Hanteln ersetzen, verspricht Zimmermann.

„Die Schüler, die das Originalangebot physisch kennen, sind froh, dass es weitergeht“, bilanziert Leuschner-Lenz die bisherige Resonanz. Wer kein Yoga-Kissen, Klötze und Bänder besitzt, kann sich zur Not mit gängigen Wohngegenständen behelfen. Kamera und Mikrofon ermöglichen einen beidseitigen Kontakt. Über eine Galerieansicht beobachtet Leuschner-Lenz die Teilnehmer und korrigiert bei Bedarf. Der aktuellen Situation angepasst, baut er Übungen ein, die in angespannter Zeit Immunsystem und Gelassenheit stärken. Am Ende steht das gemeinsame Gespräch, das trotz räumlicher Trennung das Gruppengefühl bestärkt.