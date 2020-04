Interview mit Marc Zimmermann und Peter Grotepaß : „Es ist vernünftig, Kirchen zu schließen“

Korschenbroich Leere Gotteshäuser zu Ostern, Seelsorge per Telefon. Auch für Pfarrer sind es ungewohnte Zeiten.

In Zeiten der Corona-Krise sind öffentliche Gottesdienste nicht möglich. Der evangelische Pfarrer Peter Grotepaß und sein katholischer Amtskollege Marc Zimmermann schildern, was das gerade zu Ostern für sie bedeutet. Und wie sie ihre Arbeit auf Distanz neu kennenlernen.

Wir sind mitten in der Karwoche. Eine besondere Zeit für alle Christen. Wie nehmen Sie das in dieser besonderen Situation wahr?

INFO Das sind die Gesprächspartner Peter Grotepaß ist in der Evangelischen Kirchengemeinde Korschenbroich für den Bezirk 1 (Alt-Korschenbroich) zuständig. Marc Zimmermann ist seit 2013 Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Korschenbroich.

Peter Grotepaß Die Leidenszeit von Jesus ist in diesem Jahr existenzieller nachfühlbar. Viele Menschen erfahren, genau wie Jesus, was es heißt, an Grenzen zu kommen, einsam zu sein.

Sie halten jetzt Gottesdienste für die Kamera oder das Mikrofon. Wie war das beim ersten Mal, als Sie in der Kirche standen und sichtbar erst einmal für niemanden gepredigt haben?

Marc Zimmermann Das ist eine große Herausforderung und auch eine emotionale Belastung. Leere Bänke vor sich zu haben und dann einen Segen zu spenden oder Menschen anzusprechen, die man sich vorstellen muss, das hat mich schon sehr erfasst.

Grotepaß Ja, das ging mir ähnlich. Es hat ein bisschen geholfen mir Gesichter vorzustellen, als ich in der leeren Kirche stand. Man muss da einfach durch, so möchte ich das mal ausdrücken.

Was würden Sie den Gläubigen raten, um trotz der Umstände in Osterstimmung zu kommen?

Zimmermann Sie sollten sich diese Zeit nehmen und eine Osterkerze aufstellen oder einen schönen Frühlingsstrauß. Vielleicht bleibt man zusammen zu einem schönen Osterfrühstück oder geht im Rahmen der Möglichkeiten, die augenblicklich gegeben sind, auch mal zu einem Spaziergang raus.

Grotepaß Dazu kommt, dass ja jetzt schon die ganze Woche die Glocken läuten. Am Ostersonntag wird das von halb zehn bis viertel vor zehn auch überall so sein. Ich möchte alle einladen, irgendwann in dieser Zeit innezuhalten. Ich bin sicher, da wird dann eine unsichtbare Verbindung sein, die eine große Kraft hat.

In den vergangenen Tagen wurde diskutiert, ob die vollständige Schließung der Kirchen zu Ostern gerechtfertigt ist. Wie sehen Sie das?

Grotepaß Letztlich ist es wohl eine vernünftige Entscheidung, die Kirchen ganz zu schließen. Dass nur eine bestimmte Anzahl an Menschen in die Gotteshäuser dürfen und auf Entfernung sitzen müssen, scheint mir sehr künstlich. Dann lieber eine klare Linie, wie schwer sie auch fällt.

Zimmermann Ich stimme dir zu, Peter. Im Gottesdienst zur Osternacht wären bei uns in der Regel 300 bis 400 Personen. Es ist einfach zurzeit nicht angeraten, in einer solchen Größe Gottesdienste zu feiern. Das fällt mir schwer. Aber ich sehe eigentlich keine Alternative.

Wie würden Sie das aktuelle Stimmungsbild in der Stadt beschreiben?

Grotepaß Was ich so mitkriege, ist da noch eine relative Gelassenheit. Ich habe nur die Befürchtung, dass die, die wirklich stark leiden, sich zurückziehen und man davon nicht so viel mitbekommt. Ich hoffe, dass diese Menschen ihre Hemmungen überwinden und zum Telefon greifen.

Zimmermann Ich hatte den Eindruck, dass es am Anfang gewisse Widerstände gegen die Einschränkungen gab. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gelegt. Aber ich kenne die Korschenbroicher und merke, dass die natürlich mit Schrecken auf Feste schauen, die ausfallen werden.

Sind Sie denn in den vergangenen Wochen bereits persönlich an Grenzen geraten?

Grotepaß Beruflich gesehen vermisse ich vieles. Diese Woche beispielsweise einen 90. Geburtstag, zu dem ich gerne hingefahren wäre. Ich vermisse die Besuche und Begegnungen sehr, aber ich verzweifle nicht daran. Und ich hoffe andere auch nicht.

Zimmermann Für mich persönlich ist das Alleine-Leben Alltag. Das fällt mir gar nicht so schwer. Die Feste fehlen mir hingegen auch sehr. Genauso wie Menschen zu begleiten, wenn Abschied genommen werden muss. Das ist schon traurig, dass das nicht in dieser Nähe geht.

Grotepaß Auch das gemeinsame Singen, dass einen hohen Stellenwert in unserer Gemeinde hat, fehlt mir sehr. Das ist zu Hause nicht dasselbe.

Zimmermann Das habe ich beim Gottesdienst auch gemerkt. Das hallt alleine schon ganz anders. Ich habe aber auch Rückmeldungen bekommen, dass die Menschen zu Hause mitsingen. Das fand ich eine schöne Vorstellung. Irgendwann wird aber auch wieder die menschliche Nähe da sein, das ist meine Hoffnung.

Grotepaß Hoffnung ist ja auch die Botschaft von Ostern. Ein Kind hat vergangenes Jahr im Schulgottesdienst gesagt, Ostern ist „der Jesus aufgestanden“. Und ich glaube, das Kind hat es sehr gut erfasst. Es geht um ein Aufstehen. So steht es übrigens auch in der Sprache Jesu. Er ist aufgestanden, damit wir aufstehen. Gegen unsere Trägheit, gegen Angst, gegen Hoffnungslosigkeit. Immer wieder sagen, es geht doch. Das ist für mich auch ein Stück Ostern.

Also ist Ostern das passende Fest zur aktuellen Zeit?