Täter bedrohte Angestellten mit Messer : Überfall auf Tankstelle in Korschenbroich

Korschenbroich Der unbekannte Täter war mit einem Messer bewaffnet und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Bahnhof Korschenbroich. Die Kripo Kaarst bittet um Hinweise.

Ein vermummter Mann hat am Montagabend in Korschenbroich eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Unbekannte einen Angestellten der Tankstelle an der Robert-Bosch-Straße mit einem Messer und flüchtete anschließend mit seinem erbeuteten Bargeld in Richtung Bahnhof Korschenbroich. Die Tat ereignete sich gegen 18.25 Uhr.