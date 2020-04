Bürgermonitor aus Raderbroich : Anwohner klagt über Müll an der alten Triet

Anwohner klagt über Müll an der alten Triet

Müll und leere Schnapsfläschchen. Solch eine Ansammlung findet sich laut Simon Hoeren regelmäßig an der alten Triet. Foto: Simon Hoeren

Korschenbroich Regelmäßig fallen Simon Hoeren bei seiner Joggingrunde die Verschmutzungen auf.

Eine Mülltüte und ein Wäschekorb voll leerer Schnapsfläschchen. Das ist die Ausbeute von Simon Hoerens Spaziergang an der ehemaligen Triet zwischen Raderbroich und Kleinenbroich. All das hatte ein Nachbar unter der alten Trietbrücke gefunden, Hoeren hat es anschließend entsorgt.

„Ich jogge da jeden zweiten Tag lang und dabei fällt mir regelmäßig der Müll auf“, sagt Hoeren. Er habe zeitweise in Mönchengladbach gelebt, sei jedoch häufig bei seiner Großmutter in Raderbroich gewesen. Das Müllproblem sei immer dagewesen. „Das war vor 20, 30 Jahren schon so“, sagt er.

Vergangene Woche hat Hoeren seinen Unmut erst in der Facebook-Gruppe „Du bist Korschenbroicher, wenn...“ geäußert. Dort erhielt er zahlreiche Reaktionen. Auch von einem Mitarbeiter des städtischen Amt 67, dem der ständige Müll ebenfalls aufgefallen war. Hoeren wandte sich an unsere Reaktion, in der Hoffnung, dass sich die Situation verbessere.