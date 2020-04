Verdächtige verkauften nicht existente Masken : Polizei NRW nimmt zwei mutmaßliche Corona-Betrüger fest

Aachen Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen, die Profit aus der Corona-Krise geschlagen haben sollen. Sie wollten offenbar Schutzmaterial verkaufen, dass sie gar nicht besaßen.

Ermittler werfen einem 57-Jährigen und einem 60-Jährigen vor, ab Anfang März über einen Onlinehandel Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel in großen Mengen angeboten zu haben, ohne tatsächlich über die Ware zu verfügen, wie die Polizei Aachen am Mittwoch mitteilte. Die Wohnungen der beiden Männer wurden am Dienstag durchsucht.