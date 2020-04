Ratingen West : Enkeltrick: Betrüger holt hohe Bargeld-Summe ab

Ratingen West Und es ist leider wieder passiert. Unbekannte Trickbetrüger haben in einem aktuellen Fall eine 81-jährige Seniorin und ihren 84-jährigen Ehemann aus Ratingen West mit dem Enkeltrick um eine hohe Summe Bargeld gebracht.

Gegen Mittag hatten die Rentner den Anruf einer Frau erhalten, die sich als Enkelin der Ratinger ausgab. Sie gab an, ein neues Auto gekauft zu haben, und sie benötige dringend Hilfe zur Begleichung der Rechnung.

Die redegewandte Anruferin schaffte es, das Vertrauen der Senioren zu erschleichen und die Zusage für finanzielle Hilfe zu erlangen. Sie kündigte daraufhin das Erscheinen ihres Notars an, der das Geld in Empfang nehmen sollte. Dieser erschien auch kurz darauf, ihm wurde die Summe übergeben. Der Mann wird so beschrieben: große schlanke Statur, helle Haut, schwarze Jacke, blaue Jeans, dunkle Schuhe mit weißer Sohle, Mundschutz, dunkle Kappe. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 02102/9981-6210, entgegen.