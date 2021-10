Forstwirtschaftsplan in Korschenbroich : 2150 unterschiedliche Jungbäume werden gepflanzt

Am Niederrhein hat sich das Baumsterben in Grenzen gehalten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Der Forstwirtschaftsplan 2022 sieht Ausgaben von etwa 45.000 Euro vor. Es gibt aber auch Fördermittel. Das Ziel ist ein klimaresistenter Mischwald.

„Das Baumsterben am Niederrhein hält sich in Grenzen“, erklärte Ansgar Föcker vom Landesbetrieb Wald und Holz. Er war vom Regionalforstamt Niederrhein, Fachgebiet Privat- und Körperschaftswald in Wesel, zum Umweltausschuss nach Korschenbroich gekommen. Er erklärte, dass der Borkenkäfer sein Unwesen vor allem in Fichten treibe. „Fichten sind aber im Jahre 2018 fast vollständig abgeräumt worden.“