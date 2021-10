Heißt jetzt „An der Obstwiese“ : Straße in Korschenbroich wegen Missbrauchstaten umbenannt

Die „Johannes-Wolf-Straße“ ist in „An der Obstwiese“ umbenannt worden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Korschenbroich An den Pfarrer Johannes Wolf erinnert nun kein Straßenschild mehr in Korschenbroich. Am Freitag wurde der Name geändert. Die Aufarbeitung habe aber erst begonnen, sagt Pfarrer Zimmermann.