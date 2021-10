Fußfall in Korschenbroich wieder an seinem Platz : Dreimal umgefahren, dreimal restauriert

Fußfall in Korschenbroich wieder an seinem Platz

Liedberg Regelmäßig wurde einer der sieben Fußfälle in Liedberg angefahren. Beim letzten Mal traf es ihn besonders schlimm, der Schaden war immens. Nun ist er wieder da.

„Er ist wieder da“, konnte Ralf Frommen, Geschäftsführer vom Heimatverein Liedberg, jüngst verkünden. Die Rede ist vom Fußfall gegenüber vom Sandbauernhof in Liedberg. Seit 2013 prallten im Zwei-Jahres-Rhythmus Fahrzeuge gegen das Denkmal aus dem 18. Jahrhundert. „Erst fuhr ein Auto dagegen, dann die Müllabfuhr“, erinnert sich Frommen. Im Herbst 2017 traf es den Fußfall besonders schlimm. Ein Lkw hatte ihn so stark erwischt, dass er umgefallen war.

Bis dahin hatte der Heimatverein die ersten beiden Reparaturen übernommen. „Jedes Mal waren es höhere vierstellige Summen gewesen“, sagt Frommen. Nach dem dritten Unfall erklärte sich die Stadt bereit, die Kosten zu übernehmen. „Ihr seid ja kein Fußfall-Renovierungsverein“, habe die Stadt dem Heimatverein seinerzeit mitgeteilt, so Frommen. Rund 11.600 Euro kostete die Sanierung, sagt der Beigeordnete Georg Onkelbach. „Uns als Stadt war es wichtig, dass der Fußfall wieder restauriert an seinen bisherigen Standort zurückkehrt.“

Immerhin sind die Fußfälle in Liedberg bedeutende Denkmäler. Sieben identische gibt es, die sich in einem weiten Bogen rund um die Schlosskapelle und den Haag erstrecken. Die sieben Fußfälle fanden ursprünglich durch Jerusalempilger ihren Weg ins Rheinland. Mit dieser Form des Kreuzwegs wollte man es auch den Daheimgebliebenen ermöglichen, der Leiden Christi zu gedenken. Die Gläubigen in Liedberg schritten über Jahrhunderte hinweg an Karfreitag die Stationen ab. Noch heute führt der Bußgang der Männer an ihnen vorbei, erklärt Frommen.