Corona im Rhein-Kreis Neuss : 667 Infektionen sind aktuell im Kreis bestätigt

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 667 Menschen (Vortag: 663) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 22 (Vortag: 22) von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt. Alle Zahlen im Überblick.

Städte und Gemeinden Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 307 (Vortag: 303) in Neuss, 93 (95) in Grevenbroich, 78 (80) in Dormagen, 72 (71) in Meerbusch, 50 (49) in Kaarst, 47 (45) in Jüchen, 11 (11) in Korschenbroich und 9 (9) in Rommerskirchen.