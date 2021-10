Festakt in Korschenbroich zum Tag der Deutschen Einheit : Katharina Wolf: „Europa in Vielfalt geeint“

Info

Auszeichnung Katharina Wolf erhielt 2019 die Auszeichnung als „Frau Europas“ für die Verteidigung europäischer Werte mit bürgerschaftlichen Mitteln.





Persönlich Die 1963 in Frankfurt am Main geborene Juristin lebt seit 1993, mit Stationen in Brüssel und Berlin, in ihrer Wahlheimat Dresden. Sie ist stellvertretende Referatsleiterin im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.