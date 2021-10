Bis Dezember in Korschenbroich : CO2-Messgeräte für Schulen und Kitas

Bis Dezember sollen CO2-Messgeräte für Korschenbroicher Schulen und Kindertagesstätten angeschafft sein. Foto: Isis-IC GmbH

Korschenbroich Wo gibt es bereits Luftfilteranlagen in Kindertagesstätten und Schulen in Korschenbroich? Und wann kommen CO2-Messgeräte in die Räume? Antworten gab es Ausschuss für Umwelt und Energie.

Luftfilteranlagen in Kindertagesstätten und Schulen waren unter anderem Thema im Ausschuss für Umwelt und Energie. Insbesondere CDU und SPD hatten einige Fragen rund um die Luftfilteranlagen in Schulen, Kitas und in den Räumen für den Offenen Ganztag. Der zuständige Beigeordnete Thomas Dückers erklärte bezüglich der bisherigen Installation von Lüftungsanlagen folgendes: „In einer ersten Runde wurden die nicht zu belüftenden Räume in Schulen und Kindertagesstätten mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet.“

Das gelte unter anderem für Naturwissenschaftsräume des Gymnasiums sowie die meisten Turnhallen von Grundschulen. Eine Ausschreibung für den Kauf weiterer Lüftungsgeräte sei in der Vorbereitung.

„Wir haben erst abgewartet, wie sich die Förderung entwickelt“, erklärte Dückers in Bezug auf die Anschaffung von C0 2 -Messgeräten. Jetzt soll die Anschaffung erfolgen. Bis Dezember sollen diese sogenannten Ampeln zur Verfügung stehen.

„Sie zeigen aber nur, wann gelüftet werden muss“, erklärte Thomas Dückers. Und er erklärte, dass es auch entsprechende Apps gebe. Jörg Pesch sagte, dass Elterninitiativen bereits solche „Ampeln“ besorgt hätten. Er wollte konkret wissen: „Wie geht die Stadt damit um, auch in punkto Lüftungsanlagen?“ Michael Deprez von der Gebäudeverwaltung erklärte, dass er bei den „Ampeln“ keine Probleme sehe.

Anders sieht es bei den Luftfilteranlagen aus: Bei den Lüftungsgeräten müsse darauf geachtet werden, dass die Geräusche sich nicht störend auswirkten. Und: Wenn ein Förderverein Geräte anschaffen will, sei er auch für Wartung und Reparatur zuständig. Generell sei es untersagt, in städtischen Gebäuden nicht von der Stadt beschaffte Elektrogeräte zu betreiben, erklärte Deprez.