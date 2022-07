Musikfestival in Dortmund : Das müssen Sie über das Juicy Beats 2022 wissen

Dortmund Der Festival-Sommer 2022 startet - und mit ihm das Juicy Beats in Dortmund. Weil das Musikfestival in den letzten zwei Jahren coronabedingt abgesagt werden musste, fahren die Veranstalter im Juli ein wenig größer auf. Alles zu Line-Up, Tickets und Anreise.

Das Musikfestival Juicy Beats musste zwei Jahre in Folge coronabedingt abgesagt werden. Nun findet die zweitägige Veranstaltung im Juli 2022 wieder statt und feiert damit ihr 25-jähriges Jubiläum.

Das Juicy Beats Festival enstand 1996 als Open-Air-Ausgabe des damals beliebten „Trinidad Club“ in Dortmund, der zu Zeiten als der wichtigste Club für das Musikgenre House gehandelt wurde. Im Laufe der Jahre ist die Veranstaltung immer größer geworden und inzwischen treten auf dem Juicy Beats Künstler aus diversen Musikrichtungen auf, die von Elektro, Hip-Hop, Indie-Rock, Alternative Rock, Techno bis Trap reichen. Für dieses Jahr konnten die Veranstalter einige Künstlergrößen an Land ziehen, so wird etwa die deutsche Hip-Hop-Formation K.I.Z auf dem Musikfestival performen, aber auch Rapper wie RIN oder Juju werden dabei sein. Alle Infos zu Line-up, Tickets und Anreise finden Sie hier.

Wann und wo findet das Juicy Beats Festival 2022 statt?

Das Juicy Beats Festival findet am 29. und 30. Juli statt. Die Veranstaltung wird, so ist es Tradition, im Westfalenpark in Dortmund abgehalten.

Wo kann man die Tickets für das Musikfestival kaufen?

Die Tickets für das Festival sind laut Veranstalterangaben in diesem Jahr ein wenig teurer. Erwerben lassen sie sich direkt im Festival-Shop des Veranstalters. Dort sind verschiedene Ticketphasen festgelegt, in der ersten Phase waren die Tickets für 101,-Euro zzgl. 3,90 Euro Gebühren erhältlich, in der nun begonnenen zweiten Phase kann man diese für 110,-Euro zzgl. Gebühren erwerben. Für Kinder und Jugendliche gibt es Ermäßigungen. Campingtickets und Parkplaketten müssen gesondert bezahlt werden, diese starten bei 40 Euro.

Das ist das Line-up beim Juicy Beats Festival 2022

Die erhöhten Ticketpreise beim Juicy Beats 2022 werden laut Veranstalter mit atemberaubenden Acts wieder ausgeglichen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem K.I.Z, Kontra K, Faber, Juju, RIN, Drunken Masters, BHZ, Jeremias, Mavi Phoenix, Lari Luke, Cashmiri, Pongo, Dante YN und Call me Mary.

Camping auf dem Festivalgelände beim Juicy Beats 2022

Der Campingplatz beim Juicy Beats 2022 befindet sich auf dem Parkplatz E1 und E2 des TSC Eintracht Vereinsgeländes direkt am Westfalenpark. Am Eingang des Campinggeländes erhält jeder Camper ein Bändchen für das Gelände und eines für sein Zelt. Von dem Campingplatz aus gelangt man in drei Minuten zum Festivalgelände.

Für WC- und Duschcontainer sowie frisches Trinkwasser ist auf dem Campinggelände gesorgt, Umkleiden gibt es im Vereinshaus des TSC Eintracht. Zusätzlich wird für alle Camper eine kleine Beach-Area eingerichtet, in dem dazugehörigen Kiosk können alle Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs eingekauft werden.

Wer mit dem Auto anreist, kann sich für 10 Euro eine Parkplatte kaufen, Wohnwagen-Reisende müssen auf der Veranstalterseite ein Campervan-Bundle einkaufen, um auf dem Campinggelände parken zu dürfen und alle entsprechenden Vorteile nutzen zu können. Geöffnet wird der Campingplatz am Donnerstag, den 28. Juli 2022 um 15 Uhr und geschlossen am Sonntag, den 31. Juli um 15 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto oder ÖPNV zum Juicy Beats 2022?

Wer mit dem ÖPNV anreist, kommt vom Dortmunder Hauptbahnhof aus mit der U 45 (Richtung Westfalenhallen) und der U 49 (Richtung Hacheney) in weniger als zehn Minuten an der Haltestelle „Westfalenpark“ an. Die U-Bahnen fahren zur Festivalzeit mit erhöhter Kapazität und für den Rückweg wurde ein extra Shuttle errichtet, der die Festivalbesucher nach der Abschlussparty wieder zurück zum Hauptbahnhof eskortiert. Wer mit dem Auto anreist, kann sich auf der Website des Veranstalters noch einmal genauer über die verschiedenen Wege und Ausfahrten informieren, die je nach gebuchtem Parkplatz variieren.

