Corona im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell gibt es 676 nachgewiesene Corona-Infektionen im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Neuss 22 Menschen aus dem Rhein-Kreis Neuss, die nachweislich mit Corona infiziert sind, müssen derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 54,9.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 676 Personen (Vortag: 715) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon befinden sich 22 (Vortag: 22) in einem Krankenhaus. Unverändert 368 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Kreisweit 20 933 Personen (Vortag: 20 888) sind wieder von der Infektion genesen. Das teilte der Kreis am Sonntag mit.