Kolumne Denkanstoß : Das Neun-Euro-Ticket sollte ein Aushängeschild sein

Mönchengladbach Der Billig-Tarif ist für unseren Autoren ein Erfolgsmodell. Dass dieses nicht verlängert wird, lässt ihn zweifeln. Von Gleichberechtigung, einer Hochzeit auf Sylt und einem Ratschlag aus der Bibel.

Normalerweise schmückt sich eine Regierung mit ihren Erfolgen und bietet sie weiter an. Im Gegensatz zu dem verkorksten Tankrabatt könnte sie wirklich stolz auf das Ergebnis sein. Ich habe mir die Fahrkarte sofort besorgt und sie eifrig benutzt. Bis auf wenige Ausnahmen habe ich keine überfüllten Züge und Busse erlebt. Sie waren gut besetzt, doch der Andrang blieb aus, als ich mich mit dem Ticket nach Köln, Düsseldorf und Aachen aufgemacht habe. Viele Familien mit ihren Kindern waren unterwegs, Senioren wie ich nutzten die Möglichkeit, einmal in einer fremden Stadt zu bummeln, ohne vorher im Stau auf der Autobahn festzuhängen. Und für die, die sich mit ihrer Rente kein Auto oder eine teure Fahrkarten leisten können, war es wichtig, Mobilität zu gewinnen. Sie konnten vielleicht zum ersten Mal raus aus ihren vier Wänden, die sowieso zu eng sind. Das Neun-Euro-Ticket hat ein wenig mehr gerechte Mobilität in unserer Gesellschaft ermöglicht.