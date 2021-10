„Hos geldiniz“ in Korschenbroich : Türkische Woche im Seniorenhaus

„Hos geldiniz“ in Korschenbroich

Korschenbroich Türkische Musik, Lahmacun und Baklava – es war eine ungewohnte Zeit für die Bewohner des Seniorenhauses Korschenbroich, das eine türkische Woche veranstaltet hat. Einige der Bewohner erinnerten sich an Urlaube an der türkischen Küste.

Das Rezept stammt aus Sati Bolats Familie. „Das hat meine Mutter so gekocht, und ich mache es heute Zuhause genauso“, erzählt die Türkin, die den Bewohnern ihr Heimatland ein wenig näher gebracht hat. Für die meisten ist das Gericht eine neue Erfahrung. Die türkische Gewürzpalette eher ungewohnt.

Nicht so für Irene Münzberger, die mit einem türkischen Mann verheiratet war: „Meine Schwiegermutter hat mir damals gesagt: ‚Wenn du meinen Sohn heiraten möchtest, musst du kochen können‘“, erzählt sie lachend und widmet sich dann den Knoblauchzehen, die gehäutet werden müssen.

Die ganze Woche stand im Seniorenhaus an der Freiheitsstraße unter dem Motto „Türkei“: „Hos geldiniz – herzlich willkommen“ begrüßte eine Tafel die Besucher. Tänze wurden zu türkischer Musik einstudiert.

Sati Bolat erzählte bei süßem Baklava, einem Honiggebäck aus Blätterteig, und schwarzem türkischen Tee von Land und Leuten und zeigte Landschaftsaufnahmen. „Dabei wurden bei einigen Bewohnern Erinnerungen wach, etwa an Reisen nach Kappadokien oder in andere Landesteile der Türkei“, sagt Alexandra Stiller, Leiterin des Sozialdienstes. In Zukunft könnten weitere Länder-Wochen im Seniorenhaus Korschenbroich folgen. Stiller: „Eine Mitarbeiterin aus dem Sozialen Dienst beispielsweise hat italienische Wurzeln.“