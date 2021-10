Nach Graffiti-Schmiererei in Korschenbroich : 17-Jähriger flüchtet vor Polizisten

Korschenbroich Streifenbeamten kontrollierten in der Nacht zu Montag, 18. Oktober, gegen 00.30 Uhr drei sich auffällig verhaltende Jugendliche im Bereich des Korschenbroicher Bahnhofs. Während der Kontrolle lief eine 17-Jähriger davon. Warum?

Nach direkter Fahndung, konnte er in der Nähe seiner Anschrift angetroffen werden. An den Händen und Schuhen des Flüchtigen konnten frische Farbspritzer festgestellt werden. Es wurde schnell klar, warum sich der Jugendliche bei der vorangegangenen Überprüfung aus dem Staub machen wollte. Er gestand einen sogenannten "Graffititag", den er in der Unterführung am Korschenbroicher Bahnhof gesprayt habe.