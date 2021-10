Pandemie im Rhein-Kreis : Corona fordert ein weiteres Todesopfer

Rhein-Kreis Eine 92-jährige Frau aus Neuss ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 372.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 27,9 (Vortag: 29,9). Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 158 Fällen (Vortag: 160) die Delta-Variante nachgewiesen. Dabei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.



Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 22.398 (Vortag: 22.349) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 508 Infizierten gehören 121 der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 567 Personen (Vortag: 506) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.



Die derzeit mit dem Coronavirus infizierten Personen verteilen sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde im Kreis:



Neuss 204 (Vortag: 194)

Grevenbroich 80 (Vortag: 74)

Dormagen 45 (Vortag: 43)

Meerbusch 64 (Vortag: 56)

Kaarst 46 (Vortag: 39)

Korschenbroich 26 (Vortag: 26)

Jüchen 39 (Vortag: 41)

Rommerskirchen 4 (Vortag: 4)