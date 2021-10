Wohnungsbrand in Korschenbroich : Drei Menschen werden schwer verletzt

Wohnungsbrand in Korschenbroich

Korschenbroich Drei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand in Korschenbroich schwer verletzt. Zwei von ihnen mussten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Polizei Neuss erhielt am Montagmorgen, 18. Oktober, gegen 9.30 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korschenbroich. Beim Eintreffen der Polizeikräfte stiegen keine Flammen mehr auf, es waren lediglich viele Brandmelder zu hören. Das Feuer konnte eigenständig und zügig gelöscht werden.