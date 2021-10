Interview in der Polizeiwache in Korschenbroich : „Ermittlungen zum Sexualdelikt dauern an“

Der Leiter der Polizeiwache Axel Stucke und seine Vorgängerin Claudia Suthor im Gespräch mit Redakteurin Bärbel Broer in der Korschenbroicher Dienststelle. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Interview Das versuchte Sexualdelikt, bei dem ein unbekannter Mann eine junge Frau am Morgen des 29. September an der Bahnunterführung in Kleinenbroich bedrängt hatte, hat für viel Aufsehen gesorgt. Darüber sprechen die ehemalige Leiterin der Polizeiwache und der neue Chef im Interview. Und sie berichten über andere Taten in Korschenbroich wie Einbrüche, Betrugsdelikte und Hilfeersuchen.