Frist bis zum 30. November 2021 : Anmeldung zur Kita nur noch über Navigator

Korschenbroich Bis zum 30. November sollten Eltern ihre Kinder im Kita-Navigator der Stadt angemeldet haben, wenn sie für den Nachwuchs eine Betreuung ab 1. August 2022 sicherstellen wollen.

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 erfolgt die Anmeldung an einer Kindertagesstätte in Korschenbroich nur noch über den Kita-Navigator vom Rhein-Kreis Neuss . Andere Möglichkeiten der Anmeldung gibt es nicht mehr.

Eltern von Kindern, die einen individuellen Förderbedarf haben (inklusiver Platz), müssen dies zwingend angeben, damit ein entsprechender Platz vermittelt werden kann. Dies gilt zudem für Eltern, die einen Platz in der Waldgruppe wünschen. Alle Kinder werden in der Regel zum 1. August eines Jahres in die Kindertageseinrichtung aufgenommen, so dass der August als Aufnahmedatum eingestellt werden sollte.