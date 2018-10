Die Schützen helfen behinderten Kindern

Einen Spendenscheck in Höhe von 8.500 Euro übergaben die Pescher Schützen an die Hephata-Stiftung. Foto: Horst Thoren

Pesch Die St.-Donatus-Bruderschaft Pesch übergab beim Familienfest einen Spendenscheck an die Hephata-Stiftung.

(anw) Beim Königsvogelschuss hatte es keinen Nachfolger für Schützenkönig Bruno Ehlert gegeben. Also feierte die St. Donatus-Bruderschaft Pesch den traditionellen Krönungsball als Familienfest mit einem besonderen Dank an das scheidende Königshaus. Präsident Christoph Türks ist sicherlich enttäuscht, dass das Königssilber nun länger als üblich im Tresor ruhen wird. Doch die Festfreude wollte er sich an diesem Abend im Festzelt nicht nehmen lassen. Erklärtes Ziel war, die Majestät Bruno Ehlert und Königin Ricarda sowie die Ministerpaare Robert Herten mit Margot und Lothar Coenen mit Marion in einer tollen Party als Dank für eine „sensationelle“ Amtszeit zu verabschieden. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, stellte Türks mit Blick auf den fehlenden Nachfolger in der Königswürde fest. In der Bruderschaft weiß er um viele treue Mitstreiter. Zu ihnen zählt er Karl-Heinz Gaida, seit 25 Jahren Hauptmann. Der Schützenzug „Jung Strüesblome“ hatte eine Verlosung mit attraktiven Preisen vorbereitet.