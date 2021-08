Brauchtum : Schützen spenden für Hochwasser-Opfer

ELTEN Auch wenn das Vereinsleben brach liegt, beherzigt die St.-Martinus-Bruderschaft das Leit-Motto aller Schützen. Mit einer Spendenaktion kam Geld für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe zusammen. Auch vor Ort wurde geholfen.

Schriftführer Sören Fork blickte auf das vergangene Jahr zurück, indem fast alle Veranstaltungen aufgrund des Corona-Virus abgesagt oder vorzeitig beendet werden mussten – darunter auch das Mai- und das Hauptfest der Bruderschaft. Das Vereinsleben kam nahezu zum Erliegen. Dennoch blieb die Schützenbruderschaft aktiv, wie ihre große Spendenbereitschaft zeigt. So entstand aus den Reihen der jungen Schützenzüge unter Federführung Daniel Kroesens, die Idee, für den guten Zweck zu spenden. Dem Aufruf kamen viele Mitglieder und Züge nach und so konnten Ende Juni 3057,27 Euro an den Arbeitskreis „Familien in Not“ in Emmerich übergeben werden.