Wirtschaftsförderung der Stadt Korschenbroich hilft Unternehmern

Korschenbroich Dienstleistungen und Vorträge für Existenzgründer und junge Unternehmer

(FR) Die Wirtschaftsförderung der Stadt Korschenbroich hilft jungen Unternehmen beim Aufbau von Netzwerken. Denn am Anfang einer erfolgreichen Unternehmensgründung steht der Aufbau von Kontakten. Die Wirtschaftsförderung unterstützt dieses Anliegen junger Unternehmer durch entsprechende Veranstaltungen vor Ort. So bietet sie zweimal im Jahr einen so genannten „Jungunternehmer-Treff“ an. Dabei stehen Vorträge zu aktuellen und für Existenzgründer interessanten Themen im Vordergrund. Zudem können im Rahmen der Veranstaltungen Produkte und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen präsentiert werden. Last but not least steht hier stets auch das Knüpfen und die Pflege von Kontakten im Vordergrund.