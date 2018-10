Konzert mit Chor aus Italien

Kleinenbroich (FR) Der Männergesangverein (MGV) Eintracht Kleinenbroich hat für Samstag, 17. November, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in das Forum der Realschule Kleinenbroich zum Herbstkonzert eingeladen. Gastchor in diesem Jahr ist der Coro Città di Ala aus Italien.

Das Konzert steht unter dem Motto „Deutsche und Italienische Klänge“. Der Karten-Vorverkauf hat inzwischen begonnen. Sie sind zum Preis von 18 Euro bei allen Sängern oder in der Ahornapotheke, Auf den Kempen 18, und in der Gutenberg-Apotheke, Bahnhofstraße 7 in Kleinenbroich sowie telefonisch unter 02161 672 434 und 0176-629 700 08 erhältlich. Die Eintrittskarten sind auch im Kulturamt der Stadt Korschenbroich unter der Telefonnummer 02161-613 107 erhältlich.

Der Coro Città di Ala wurde im Jahr 1969 dank einiger Freunde gegründet, die sich besonders für Berglieder begeistern und sich bereits zuvor einmal im Jahr trafen, um anlässlich der Mitternachtsmesse einige Weihnachtslieder aufzuführen. Nach den ersten Auftritten in der Region, beginnt die Erfahrung außerhalb der Region und bald in ganz Italien. 1976 unternahm der Chor seine erste Tournee ins Ausland, nach Deutschland, und im selben Jahr nahm er seine erste LP auf: Seitdem finden die Auslandsreisen fast jährlich statt, eine der Reisen in Deutschland war gemeinsam mit der Chorgruppe MGV Eintracht Kleinenbroich. Beide Chöre traten in verschiedenen europäischen Ländern auf und gegen Ende 1998 sogar in Brasilien.