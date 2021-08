Charity-Turnier in Merbeck : Golfer spenden 14.500 Euro an Flutbetroffene

Wegberg Ein Charity-Turnier zugunsten der Menschen, die von der Flut besonders betroffen sind, organisierte der Golf- und Landclub Schmitzhof.

Mehrere Wochen ist es her, dass nach sintflutartigen Regenfällen die Wassermassen durch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rauschten. Von diesen Bildern und Meldungen waren und sind die Mitglieder des Golf- und Landclub Schmitzhof immer noch schockiert. Das Ausmaß der Katastrophe ist kaum in Worte zu fassen, daher kamen die Verantwortlichen des Schmitzhofs und der Pro Shop-Betreiber Harry Hamdan zum Entschluss, mit einem Charity-Turnier zu helfen.

Die Resonanz war überwältigend. Am Start waren 132 Teilnehmer, 40 weitere Golfer mussten sich mit der Warteliste zufriedengeben. Alle Einnahmen des Tages sollten zu 100 Prozent an die Aktion Deutschland Hilft und deren Flutopferhilfe gehen. Die Siegerpreise und die Preise für die Tombola wurden durch die Lieferanten des Pro Shops gespendet, der Pächter des Restaurants sponsorte das Grillbuffet, die Donnerstagsdamen bewirteten auf der Runde die Teilnehmer mit Selbstgebackenem, freiwillige Helfer unterstützen die Organisatoren am Turniertag. Von so viel Engagement getragen wurde der Turniersonntag am 15. August zu einem vollen Erfolg. Natürlich wurde an dem Tag auch Golf gespielt.