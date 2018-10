Bald wird im neuen Waldstadion gespielt

Sport in Korschenbroich

Das neue Waldstadion in Korschenbroich ist ein Schmuckstück geworden, die Vereine dürfen sich auf die offizielle Eröffnung freuen. Foto: Theo Titz

Korschenbroich Am 2. November wird der völlig umgestaltete Platz offiziell eröffnet. Bundesmittel halfen bei der lange aufgeschobenen Sanierung der Anlage. Dirk Katarius vom Stadtsportverband erinnert sich an die Geschichte der Umgestaltung.

Es sind nur noch wenige Tage, bis das neue Waldstadion den Vereinen übergeben werden kann. „Der Stadtsportverband freut sich seit Jahren auf die Eröffnung“, sagte Dirk Kartarius, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Schon sehr lange habe die Korschenbroicher Waldsportanlage ein Schattendasein gefristet. Fehlende Mittel seien immer wieder der Grund gewesen, eine Modernisierung auf die lange Bank zu schieben. Kartarius erinnert sich mit Grausen an starke Staubentwicklung im Sommer auf dem Tennenplatz und der Laufbahn sowie an Matsch und Wasserlachen auf der Anlage im Winter. „Ein vernünftiges Training und Spielbetrieb für Fußball und Leichtathletik war da einfach nicht möglich“.

Doch diese Probleme gehören ab dem 2. November offiziell der Vergangenheit an: „Endlich wird das durch Bundesfördermittel sanierte Waldstadion den Vereinen offiziell übergeben“, sagte Kartarius. Viel Arbeit, Organisation und Gespräche mit Stadtverwaltung, Politik und Vereinen seien nötig gewesen, um das große Vorhaben „Sanierung des Waldstadions“ zu ermöglichen. Der SSV gründete dafür extra 2015 den eingetragenen Verein KIZS (Korschenbroicher Initiative Zentrale Sportanlage), um dem Thema Sanierung der Sportanlagen Nachdruck zu verleihen. Neben dem SSV waren der VfB Korschenbroich, der KLC, die DJK Kleinenbroich und die SF Neersbroich die Gründungsmitglieder und zugleich auch die betroffenen Vereine. Ziel von KIZS war es, das Waldstadion und die Anlage in Kleinenbroich zu modernisieren.

Zwar wurde der erste Antrag im Frühjahr 2016 noch abgelehnt, aber dann verkündete der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling am 8. März 2017: „In einer zweiten Finanzierungsrunde hat der Bundeshaushaltsausschuss weitere Mittel aus dem Sportstättenprogramm frei gegeben. Korschenbroich hat nun den Zuschlag für Bundesmittel erhalten“. Der Sanierung stand nun nichts mehr im Wege. Am 11. April 2018 fand der erste Spatenstich statt und nach knapp sieben Monaten wird der Öffentlichkeit am 2. November das Ergebnis präsentiert. „Die Freude auf diesen lang ersehnten Moment ist nicht nur beim SSV riesengroß, sondern erst recht bei den betroffenen Vereinen, die endlich eine moderne Sportanlage nutzen können“, sagte der Vorsitzende.