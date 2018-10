Petra Uijtdewillingen stellt in Korschenbroich aus

Korschenbroich Die Künstlerin stellt ihre Bilder derzeit in der Niederrheinklinik aus. Ihr Lieblingsmotiv sind Kerzen.

(barni) Petra Uijtdewilligen ist eine Hobbykünstlerin, ausgestattet mit sehr viel Zielstrebigkeit und Talent. „Gemalt habe ich immer schon gerne“, erklärt die 72-Jährige, die früher als Arzthelferin gearbeitet hat. Als sie an Krebs erkrankte, widmete sich intensiv der Malerei, und was sie jetzt im Foyer der Niederrhein-Klinik an der Regentenstraße zeigt, kann sich sehen lassen. Die 72-Jährige, die bis vor kurzem in Grevenbroich-Neuenhausen gelebt hat und die jetzt nach Brüggen verzogen ist, ist sehr experimentierfreudig. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass die gegenständliche Malerei ihr am meisten liegt. Sie malt zum Teil mit einem extrem dünnen Pinsel, legt dabei viel Wert auf Details. Besonders markant sind die Bilder, aus denen sie alle Farben verbannt hat, bis auf Weiß- und Cremetöne. „Es ging mir bei diesen Bildern um die Materialien, aus denen die Dinge sind, die ich male“, erklärt Petra Uijtdewilligen.