Erinnerung an die Gefallenen in Korschenbroich : Gedenksteine auf Pescher Friedhof aufgestellt

Erinnerung an die Gefallenen in Korschenbroich

Pesch 92 eingravierte Namen erinnern an die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg. Die beiden Gedenksteine mit den Gravuren wurden inzwischen auf dem Friedhof in Pesch aufgestellt.

Die beiden Gedenksteine zur Erinnerung an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs wurden inzwischen auf dem Friedhof in Pesch aufgestellt. Die Segnung der Stelen soll beim Pescher Schützenfestes erfolgen. Insgesamt 92 Namen von im Zweiten Weltkrieg Gefallenen wurden auf die Granitsteine eingraviert.

Ursprünglich hatten 92 kleine Gedenkkreuze in der Kirche St. Marien in Pesch an die Toten erinnert. Seit die Kirche jedoch vor mehr als fünf Jahren aufwändig renoviert worden ist, hingen sie nicht mehr an den Wänden. Der Pescher Heinrich Gather mochte nicht akzeptieren, dass die Namen der Gefallenen in Vergessenheit geraten. Er hatte die Initiative dafür ergriffen, dass rechts und links vom Ehrenmal die beiden Gedenksteine aufgestellt werden. Die beiden Säulen aus Granitstein, etwa 1,30 Meter hoch, wurden nun aufgestellt. Die Kosten hat die Bruderschaft übernommen.