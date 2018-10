Die neue Friedhofsatzung

Korschenbroich (FR) Die Stadt Korschenbroich hat jetzt ihre neue Friedhofgebührensatzung veröffentlicht, die in der jüngsten Ratssitzung verabschiedet wurde. Dabei geht es vor allem um eine Anpassung der Gelder, die beim Erwerb oder beim Neuerwerb einer Grabfläche anfallen.

Die neue Satzung ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2018 in Kraft getreten. Die Grabstätten in der Stadt werden in der Regel für 25 oder 30 Jahre vergeben, wobei die Nutzung von Urnengrabstätten ein viertel Jahrhundert andauert. Dabei kommen auf den jeweiligen Nachkommen Kosten zu: Benutzungsgebühren für die Leichenhalle, für die Kapelle, Bestattungsgebühren und eventuell Umbettungen. Die Kosten sind recht unterschiedlich. Sie können alle in der Verwaltung eingesehen werden.