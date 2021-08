Benefizkonzert in Korschenbroich : Bundesschützen-Musikkorps überwältigt von Spenden

Kleinenbroich Mehr als 3000 Euro sind zusammengekommen. Das Geld wird zugunsten der Kapelle St. Josef in Walporzheim gespendet.

Diese Spendenbereitschaft hat das Bundesschützen-Musikkorps e.V. Kleinenbroich geradezu überwältigt: Ende Juli veranstalteten die Musiker in Absprache mit Andrea und Wilfried Bienefeld in deren Biergarten eine öffentliche Probe. Dabei sammelten sie Spenden zugunsten der Kapelle St. Josef in Walporzheim, einem Ortsteil von Bad-Neuenahr-Ahrweiler. „Die Gäste spendeten den unglaublichen Betrag in Höhe von 3326,20 Euro“, so das Bundesschützen-Musikkorps.