Kirchenvorstände neu gewählt im November

Korschenbroich Am 17. und 18. November sind die Katholiken im Bistum Aachen zu Kirchenvorstandswahlen aufgerufen. Auch in Korschenbroicher Pfarrgemeinden werden diese Stimmabgaben ebenso vorbereitet wie die Kandidatenlisten.

Ein Kirchenvorstandsmitglied wird auf sechs Jahre gewählt. Der Frist mag manchen potentiellen Bewerber von einer Kandidatur abschrecken. So ist es auch bei den kommenden Kirchenvorstandswahlen wie bei anderen Vereinigungen in der Stadt: Händeringend werden Menschen gesucht, die mithelfen und Verantwortung übernehmen. „Es ist immer schwieriger geworden, Menschen aus der Gemeinde für die Aufgabe zu begeistern“, sagt Pfarrer Marc Zimmermann. Für die Kirchenvorstandswahlen am 17. und 18. November ist in den fünf Gemeinden der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG)-Korschenbroich zumindest eine Minimalbesetzung gegeben. Pfarrer Marc Zimmermann und Claudia Riße, Verwaltungskoordinatorin des Katholischen Kirchengemeindeverbandes Korschenbroich, wären allerdings froh, wenn sich noch weitere Gemeindemitglieder für eine Kandidatur entscheiden könnten. Bis drei Wochen vor der Wahl ist es möglich, Ergänzungsvorschläge mit 20 unterstützenden Unterschriften einzureichen. Als großes Plus des Ehrenamtes nennt Zimmermann die Möglichkeit, in den einzelnen Kirchengemeinden sichtbare Erfolge mitzugestalten.