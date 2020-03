Corona-Ticker aus Korschenbroich und Jüchen : Internationaler City-Lauf fällt wegen Corona-Pandemie aus

Korschenbroich/Jüchen Die Korschenbroicher Traditionsveranstaltung sollte eigentlich am 26. April stattfinden. Zudem kündigte die Stadt vermehrte Kontrollen des Ordnungsamtes an.

Ordnungsamt kontrolliert Bei der Umsetzung der Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus setzt die Stadt Korschenbroich auf die Kooperation ihrer Bürger. Das Ordnungsamt nimmt in enger Abstimmung mit der Polizei Kontrollen vor. „Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sind verantwortungsbewusst und vernünftig. Ich hoffe sehr und gehe davon aus, dass sie den aktuellen Aufforderungen nachkommen, also soziale Kontakte nach Möglichkeit meiden, von Hamsterkäufen absehen, beim Einkauf und auf der Straße Abstand halten und alle weiter geltenden Regeln befolgen“, sagt Bürgermeister Marc Venten.

Glasfaser-Infoveranstaltung verschoben Eigentlich wollte die Deutsche Glasfaser in der kommenden Woche Auskunft zum Glasfaserausbau in Hochneukirch geben. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die für Dienstag, 24. März, geplante Informationsversammlung jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das teilte die Stadt Jüchen am Mittwoch mit. „Gerade der aktuelle Krisenfall zeigt die Notwendigkeit einer guten digitalen Infrastruktur. Die Schaffung von Heimarbeitsplätzen oder die Unterrichtung schulpflichtiger Kinder über das Internet sind nur möglich, wenn eine stabile und ausreichend schnelle Internetverbindung in allen Haushalten vorhanden ist“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.