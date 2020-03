Corona-Krise : So helfen sich die Korschenbroicher

Gassihelfer bieten im Internet ihren Einsatz an. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Korschenbroich In der Corona-Krise wächst die Gemeinschaft zusammen. Privatpersonen bieten Hilfe beim Gassigehen und Einkaufen an. Die Bruderschaften wollen in der Nachbarschaft aktiv werden. Die Stadt sammelt Angebot und Nachfrage.

Am Donnerstag entschied sich Sylvia Pichler aktiv zu werden. Die Glehnerin, selbst Hundebesitzerin, gründete die Facebook-Gruppe „Einkaufs und Gassihilfe bei Corona-Quarantäne im Raum Korschenbroich“. Und fand mit ihrer Idee schnell Zulauf. Am Dienstagnachmittag hatte die Gruppe bereits mehr als 300 Mitglieder.

„Ich habe gesehen, dass es eine bundesweite Gruppe in ähnlicher Form gibt“, sagt Pichler. Die sei ihr jedoch zu groß und zu weitläufig gewesen, um wirklich vor Ort Hilfe zu finden. Also entschied sich Pichler für einen regionalen Ableger. Auch aus Sorge um ihren eigenen Schäferhund. „Wir haben keinen Garten. Wenn wir in Quarantäne geraten, gibt es für unseren Hund keine Möglichkeit nach draußen zu kommen“, sagt sie.

Info Wo Hilfe gefunden werden kann Internet Die Gruppe „Einkaufs und Gassihilfe bei Corona-Quarantäne im Raum Korschenbroich“ ist bei Facebook zu finden. Mehr als 300 Menschen bieten dort bislang ihre Hilfe an. Stadt Die Ehrenamtsbörse der Stadt will Helfer und Hilfesuchende zusammenbringen. Kontakt zur Koordinatorin unter Telefon 02161 613169 und Mail an Petra.koehnen@korschenbroich.de.

Pichler fand schnell Gleichgesinnte. Denise Schmidt, die bei Pichler um die Ecke wohnt, beteiligt sich als weitere Administratorin der Gruppe. Sie hat einen Golden Retriever, zwei Mischlinge und einen Garten. Muss sich also keine Sorgen um den Ernstfall machen. Für den sie jedoch gerne ihre Hilfe anbietet.

Überhaupt ist Pichler begeistert von den zahlreichen Rückmeldungen der Korschenbroicher. „Das ging dann Ruck-Zuck“, sagt sie zu den Reaktionen auf ihre Gruppengründung. Zahlreiche Menschen hätten ihre Hilfe angeboten und stünden zur Unterstützung bereit. Die große Aufmerksamkeit hat Pichler dazu bewogen die, eigentlich für Hundebesitzer gedachte, Gruppe auf Einkaufsangebote auszuweiten. Mehrmals täglich posten neue Mitglieder nun ihren Wohnort und ihre Verfügbarkeit. „Was wir jedoch nicht zulassen sind Kinderbetreuungsangebote“, sagt Pichler. Das sei ihnen etwas zu heikel. „Da soll man besser unter Freunden und Nachbarn fragen.“

Freiwillige bieten auch ihre Hilfe beim Einkaufen an. Foto: dpa/Oliver Berg

In guter Nachbarschaft wollen sich in diesen schwierigen Wochen auch die Korschenbroicher Schützenbruderschaften üben. Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Herrenshoff, die St. Donatus-Bruderschaft Pesch sowie die St. Katharina-Junggesellen-Bruderschaft und die St. Sebastianus-Bruderschaft aus Korschenbroich haben in einer gemeinsamen Erklärung nicht nur ihre Generalversammlungen und alle Veranstaltungen bis zum 19. April abgesagt. Sie wollen auch alten und kranken Mitbürgern ihre Hilfe anbieten. „In dieser für alle ungewohnten wie ungewissen Zeit sehen sich die Bruderschaften im Sinne des Grundsatzes ‚Bruder sein ist mehr’ besonders in der Pflicht“, heißt es in der von allen vier Präsidenten unterzeichneten Erklärung.

Einer von ihnen ist Steffen Cremer (St. Katharina Junggesellen). „Wir wollen uns vor allem in unseren jeweiligen Nachbarschaften umhören, wo Hilfe benötigt wird“, sagt er. Die Schützenbruderschaften seien vor Ort gut verankert, das wollen sie laut Cremer jetzt nutzen. „Es ist natürlich schön, wenn man denjenigen kennt, der einem hilft“, sagt er. „Und nicht erst eine Vertrauensbasis geschaffen werden muss.“ Die Bruderschaften haben sich dagegen entschieden, eine eigene Hilfsorganisation zu gründen und wollen sich stattdessen an den bestehenden Angeboten orientieren.