Sportfreunde Neersbroich : Sportfreunde spenden den Tafeln Kamelle

Neersbroich Am Karnevalssonntag war die Enttäuschung groß. Der Umzug der Sportfreunde Neersbroich fiel dem Wetter zum Opfer. Nicht nur, dass sich die Gruppen vergeblich vorbereitet hatten, auch das besorgte Wurfmaterial fand an diesem Tag keine Abnehmer.

Die Sportfreunde Neersbroich baten daraufhin um Vorschläge für eine Verwendung der Süßigkeiten. Der Verein hat sich dafür entschieden, die Waren den Tafeln in Mönchengladbach und Neuss zu spenden. „Wir liegen direkt an der Stadtgrenze von Mönchengladbach und Korschenbroich und unsere Mitglieder und Spieler kommen etwa zur Hälfte aus den angrenzenden Bereichen der beiden Städte. Deshalb haben wir uns für diese Lösung entschieden,“ sagt Udo Koch vom Vorstand der Sportfreunde.

Am Freitag wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt und die Vertreter der beiden Tafeln konnten säckeweise Süßigkeiten im Clubhaus des Vereins in Empfang nehmen. Sowohl Diane Holzapfel aus Mönchengladbach als auch Norbert Vahldiek von der Neusser Tafel freuten sich über die Spende.