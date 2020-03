„Bleiben Sie zuhause! : Sonsbeck meldet ersten Corona-Fall

Sonsbeck In Sonsbeck gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Bürgermeister Schmidt richtet einen Appell an die Bürger.

Es gibt auch in Sonsbeck den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Das hat Bürgermeister Heiko Schmidt am Mittwoch mitgeteilt. Daher bekräftigt er seinen Appell an die Bevölkerung, dringend die erlassenen Beschränkungen erst zu nehmen und zu befolgen. „Seit Wochenbeginn überschlagen sich die Meldungen zum Coronavirus und den zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung ergriffenen Maßnahmen“, so der Bürgermeister. „Dennoch wird die Krise offenbar noch immer unterschätzt“, lautet der Befund von Heiko Schmidt. Die wirksamste Maßnahme, um Infektionen zu verringern, sei es, die Distanz zwischen den Menschen zu erhöhen. „Das ist bislang leider noch nicht in dem Maße gelungen, wie es notwendig wäre“, so Schmidt weiter. Sein Appell an die Sonsbecker: „Bleiben Sie zuhause! Vermeiden Sie soziale Kontakte soweit das irgendwie möglich ist. Handeln Sie verantwortungsvoll und schützen Sie diejenigen, die besonders gefährdet sind: Lebensältere und vorerkrankte Mitbürger.“