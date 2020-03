Wanderung hat begonnen : In Korschenbroich sind die Kröten unterwegs

Korschenbroich Der Beginn der Amphibienwanderung ist auch voerst der Abschluss eines langen Streits zwischen BUND und Stadt. Bis Ende April sollen die Tiere ihre Laichplätze erreicht haben.

Der Amphibien-Schutzzaun, den der Landesbetrieb Straßen.NRW entlang der L 381 in Höhe des Trietbachs aufgestellt hat, steht bereit. An weiteren Orten in Korschenbroich finden sich morgens und abends in der Dämmerung Helfer des BUND ein. Die Zeit der Krötenwanderung hat begonnen.