Rheinpegel steigt stark an : Zwei Tote nach Hochwasser in Köln

Der Rhein in Köln könnte am Wochenende einen Höchstsand von neun Metern erreichen. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln sind zwei Menschen tot in ihren mit Wasser vollgelaufenen Kellern entdeckt worden. Die Feuerwehr habe die tote Frau sowie den toten Mann am späten Mittwochabend bei Einsätzen gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen“, erklärten die Ermittler. Die Leiche der 72 Jahre alten Frau war kurz nach 21.30 Uhr, die des 54-jährigen Bewohners eines Einfamilienhauses kurz vor Mitternacht gefunden worden. Ein Notfallseelsorger betreue die Angehörigen der Verstorbenen vor Ort.

Durch die extremen Regenmengen steigt auch der Pegel des Rheins derzeit stark an. Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln rechnen am Wochenende mit einem Höchststand von 9 Metern, Am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr stand der Pegel bereits bei 6,56 Metern.

Die Feuerwehr Köln hat ein Gefahrentelefon eingerichtet. Bei vollgelaufenen Kellern oder Wohnungen können sich Anwohner an die 0800 221 0001 wenden. Damit soll der Notruf für medizinische Notfälle freigehalten werden.

(dpa/bsch)