Starkregen : Krefelder Feuerwehr kämpft die ganze Nacht im Kreis Mettmann gegen Wassermassen

Krefeld 65 Einsätze in Krefeld, darunter zwei schwer betroffene Areale, und eine Nacht Kampf gegen das Hochwasser im Kreis Mettmann: Die Krefelder Feuerwehr hat eine harte Nacht hinter sich.

Ganz so glimpflich war der Dauerregen von Mittwoch dann doch nicht für Krefeld: Hatte die Feuerwehr bis am frühen Nachmittag rund ein Dutzend Einsätze verzeichnet, stieg diese Zahl dann doch bis auf 65 Einsätze an, wobei zwei Bereiche besonders hart getroffen waren. Die Bereitschaft der Feuerwehren aus Krefeld , Viersen und Mönchengladbach mit 120 Einsatzkräften war in der Nacht zu Donnerstag ziemlich erschöpft gegen 4.30 Uhr wieder in Krefeld eingetroffen.

Die Einsatzkräfte wurden in Erkrath / Kreis Mettmann überwiegend zur Personenrettung mit Booten eingesetzt. Dabei konnten die Menschen ihre Wohnungen nicht mehr eigenständig verlassen, da die Straßen überflutet waren. Darüber hinaus wurden unzählige vollgelaufene Keller ausgepumpt. Diese Kräfte wurden in der Nacht von weiteren angeforderten überregionalen Einsatzkräften abgelöst, da die Lage vor Ort derzeit immer noch kritisch ist. Die gesamte Einsatzdauer in den betroffenen Gebieten wird sicherlich noch Tage in Anspruch nehmen. Somit bleiben die Feuerwehren am Niederrhein insgesamt in erhöhter Alarmbereitschaft.