Enormer Anstieg : Mehr als 9000 Kirchenaustritte dieses Jahr in Köln

Köln Bereits im Jahr 2019 verbuchten die Kirchen in Nordrhein-Westfalen einen Rekordanstieg an Austritten. Das laufende Jahr könnte diese Zahlen jedoch noch deutlich übertreffen.

In Köln sind in den vergangenen Monaten deutlich mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten. Im zweiten Quartal 2021 zählte das Amtsgericht mehr als 5650 Austritte, wie es am Donnerstag mitteilte. Das sind mehr als doppelt so viele Austritte wie im zweiten Quartal 2019 - dem bisherigen Rekordjahr.