Niedriger Rheinpegel: Tankschiff läuft vor Kölner Schokoladenmuseum auf Grund

Der Blick auf den Rhein in Köln von oben (Archiv). Foto: Henning Kaiser/dpa/Henning Kaiser

Köln Am späten Montagabend ist ein Tankschiff auf dem Rhein in Höhe des Kölner Schokoladenmuseums havariert. Der Tanker soll im Laufe des Tages freigeschleppt werden.

Wegen des extrem niedrigen Rheinpegels hat sich am Montagabend laut Wasserschutzpolizei ein Tankschiff festgefahren. Es handelt sich um einen sogenannten Schubverband: ein Tankmutterschiff, das von einem anderen Schiff gezogen wird. In Höhe des Schokoladenmuseums in Köln lief das Schiff nahe des rechten Rheinufers auf Grund.