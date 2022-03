Rückkehr des Kölner Erzbischofs : Kardinal Woelki bittet Gott um Einheit im Erzbistum

Rom/Köln Erstmals zelebrierte Kardinal Rainer Maria Woelki nach seiner geistlichen Auszeit im Kölner Dom – zum weltweiten Friedensgebet. Papst Franziskus hatte dazu aufgerufen.

In Zeiten des Krieges ist Kardinal Rainer Maria Woelki in den Dom zurückgekehrt. Der Kölner Erzbischof schließt sich auf Bitten Roms der Friedensinitiative von Papst Franziskus an, der am frühen Freitagabend zeitgleich in einer Bußfeier im Petersdom „Russland und die Ukraine dem Unbefleckten Herzen Mariens“ weihte. Hinter diesem schwer verständlichen Begriff steht die Bitte an die Muttergottes, beide Länder unter ihren Schutz zu nehmen, das heißt: sie vor Gefahren und Versuchungen zum Bösen zu bewahren. In seiner Ansprache streifte der Erzbischof aber auch die aktuelle Lage in Köln. Gott wolle er bitten, „dass er uns Einheit und Versöhnung und Frieden schenken möge in unserem Erzbistum“, sagte er. Woelki freute sich, dass „so viele Menschen in den Dom gekommen“ sind; und er hoffte, dass man sich in Köln gemeinsam wieder auf einen „guten Weg“ machen könne.