Wetterprognose für 11.11. : Jecken brauchen am Sonntag regenfeste Kleidung

Foto: dpa, fg tba Infos Hoppeditz 2018 in Düsseldorf - die Termine am 11.11.

Düsseldorf/Köln Um 11 Uhr 11 beginnt wieder die närrische Zeit. Frieren werden die Jecken wohl nicht. Aber sie müssen mit Regen und Windböen rechnen.

Die Wetteraussichten für den 11.11. im Rheinland sind bescheiden: Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) prognostizieren, dass es am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf in NRW meist stark bewölkt sein wird. Sie erwarten Regenschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter.

Kalt wird es aber nicht: Die Höchsttemperaturen sollen 13 bis 16 Grad Celsius erreichen, im Bergland allerdings nur höchstens 10 Grad. Dazu wird voraussichtlich ein mäßiger bis frischer Wind aus Süd bis Südwest wehen. Der DWD rechnet gebietsweise auch mit starken, vor allem im Bergland auch mit stürmischen Böen.

Foto: TONIGHT.de/Marc Zedlitz Infos Die besten Partys am 11.11. in Köln

Am Sonntag beginnt um 11.11. die die närrische Zeit. In vielen Städten erwacht der Hoppeditz, und die Jecken sind wieder an der Macht. Wo Sie die besten Partys in NRW finden, haben wir hier für Sie gesammelt.

In Düsseldorf erwacht am Sonntag der Hoppeditz. Kurz vor 11 Uhr 11 Uhr wackelt der Deckel des Senffasses und der Obernarr hält eine Spottrede auf die Düsseldorfer Politik. Mehre hundert Jecken werden erwartet, wenn es wieder heißt: Düsseldorf Helau! Wir berichten live vom Marktplatz in Düsseldorf.

In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Vergangenes Jahren waren am 11.11. in Köln - wo der Tag mit Abstand die meisten Besucher anzieht - massive Sauf-Exzesse beklagt worden. Dieses Jahr setzt die Stadt verstärkt auf Prävention: Dazu gehören mehr Toiletten, eine Glasverbotszone, ein direkter Draht zwischen Gastronomiebetrieben und Koordinierungsstab im Rathaus, Programmbühnen auch außerhalb der Altstadt und sehr viele Ordnungskräfte.

(wer/dpa)