Sessionsstart in der Domstadt: Alaaf und Prost – und wieder viel Glas und Müll in Köln

Köln Zehntausende feierten in Köln seit dem Vormittag den Karnevalsbeginn. Die Stadt setzte nach chaotischen Situationen im Vorjahr auf ein neues Konzept – dem Alkoholkonsum tat das keinen Abbruch. Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz. Eine mutmaßliche Vergewaltigung wurde angezeigt.

Angesichts der ein oder anderen Panne und des traditionellen Klüngels spottet mancher Kölner sinngemäß über seine Stadt: „Wir können nichts – außer Karneval.“ Das scheint man mittlerweile auch in Düsseldorf bemerkt zu haben. Von dort nämlich kam am Sonntag behördlicher Besuch: 18 Mitarbeiter des Ordnungsamts der Landeshauptstadt hospitierten bei den Kollegen der Domstadt. Düsseldorfs Ordnungsdezernent Christian Zaum gab zu Protokoll: „So voll ist es am 11.11. in Düsseldorf nicht. Insofern ist es für uns interessant zu sehen, wie Köln das meistert.“

Und so bekamen Zaum und seine Mitarbeiter zu sehen, wie Kölns „neuer“ Elfter im Elften aussah: „Überwiegend entspannt“, wie die Stadt am Abend bilanzierte. Allerdings wurden eine mutmaßliche Vergewaltigung und mehrere sexuelle Belästigungen angezeigt, die Polizei konnte alle Tatverdächtigen noch vor Ort ermitteln.

Im Vorjahr hatten Karnevalisten, Anwohner und Sicherheitskräfte nach dem Sessionsauftakt Alarm geschlagen: So viel Komasäufer, Wildpinkler und Scherben hatte es lange, vielleicht sogar noch nie gegeben. Damals zählten die Rettungskräfte bis zum frühen Abend 560 Einsätze. In diesem Jahr nun hatten die Organisatoren umgeplant: Mehr Absperrungen, Einweg-Plastikbecher oder auch mehr mobile Toiletten und Pissoirs – und die Hoffnung, dass der Sonntag den ein oder anderen vielleicht nüchterner zurücklassen könnte. Im vergangenen Jahr fiel der Auftakt auf einen Samstag – was die Lage damals wohl verschlimmerte, schließlich konnten die meisten am nächsten Tag ausschlafen.

Dieses Jahr schien nun das zunächst überraschend gute Wetter vor allem mehr Jecke auf die Straße gelockt zu haben als am verregneten 11.11.2017. „Auffällig war der große Anteil der Jugendlichen, die nach Köln kamen“, teilte die Stadt mit. Schon um kurz vor 13 Uhr forderte die Polizei an der jugendlichen Partymeile Zülpicher Straße die Narren auf: „Geht mal woanders hin, hier ist alles voll, ihr kommt hier nicht mehr durch.“ Bis zum Nachmittag blieb die Straße gesperrt. Die Narren zogen weiter Straß’ auf und ab. Friedlich in den allermeisten Fällen. Merklich alkoholisiert waren sie fast alle. Rund 400 Mal mussten die Rettungskräfte auch in diesem Jahr bis 18 Uhr ausrücken. „Wir haben alle Hände voll zu tun“, meldete die Feuerwehr am Nachmittag. Die Polizei bilanzierte am frühen Abend rund 20 Festnahmen und 50 Strafanzeigen - neben den Sexualdelikten hielten „überwiegend Schlägereien“ die Beamten in Atem, so ein Sprecher.



Dabei setzten die Ordnungskräfte in der Altstadt das Glasverbot recht konsequent um: Bier, Sekt oder Härteres musste an den Zugängen in die stapelweise bereitgestellten Plastikbecher umgefüllt werden – noch erlaubt die EU deren Einsatz ja.

Anders in der Südstadt, dem karnevalistischen Kneipenviertel der Stadt: Auch hier hielten die Sicherheits- und Ordnungskräfte den Flaschenersatz bereit, einen Becher-Zwang gab es aber nicht – trotz der zahlreichen Anwohnerbeschwerden über die Müll- und Scherbenberge aus dem Vorjahr. Weil viele Karnevalisten aber erst mit dem einsetzenden Regen am Nachmittag in die Kneipen flüchteten und bis dahin im Freien feierten, rollte und klirrte hier schon am frühen Vormittag wieder reichlich Glas. Wer später über die Severinstraße in Richtung Chlodwigplatz und durch den dortigen Torbogen ging, war auf gutes Schuhwerk angewiesen. Auch der Versuch, mit insgesamt 700 Dixiklos Wildpinkler abzuahlten ging nicht überall auf: 57 Personen erwischte das Kölner Ordnungsamt auch dieses Jahr noch - „wesentlich weniger als im Vorjahr“, sagte eine Stadtsprecherin. Im Vorfeld hatte der Verantwortliche für den Kölner „Elften Elften“, Ralf Schlegelmilch (Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft), noch mal an die Feiernden appelliert: „Man wirft keinen Müll auf die Straße, und man pinkelt auch nicht an Hauswände!“ Verletzungen meldete der Rettungsdienst trotz der vielen Scherben nicht.

Wohl aber am Heumarkt, dem dritten großen Treffpunkt der kölschen Narren. Hier hatten zwei der insgesamt 20.000 Jecken versucht, auf einen Technikturm zu klettern – und stürzten dabei ab. Wie eine Sprecherin der Stadt Köln mitteilte, zog sich ein 22-Jähriger dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Mann kam mit dem Schrecken davon.

