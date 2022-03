Als Symbol für tote ukrainische Kinder : Aktivisten legen 135 Teddybären am Kölner Roncalliplatz nieder

Teilnehmer legen Teddys mit Schildern , die die Namen von im Krieg in der Ukraine getöteten Kindern tragen, auf den Roncalliplatz in Köln. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Bei einer Solidaritätskundgebung am Kölner Roncalliplatz haben Teilnehmer am Samstag 135 Teddybären mit Namen von Kindern abgelegt, die im Ukraine-Krieg getötet worden sind.

Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne Störungen, wie die Initiatoren berichteten. Die Teddybären sollen später an geflüchtete ukrainische Kinder in Köln übergeben werden.

Zur gleichen Zeit stellte die NRW-CDU in Köln ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl im Mai vor. Dabei hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst die Bevölkerung auf ein längeres Bleiben der Flüchtlinge aus der Ukraine eingestimmt. Das Land müsse nun zeigen, dass es aus dem Flüchtlingszustrom 2015 gelernt habe, sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Samstag bei der Vorstellung des Wahlprogramms in Köln. Aus der Ukraine kämen vor allem Frauen und Kinder. „Wir müssen der Tatsache ins Auge schauen, dass die Menschen länger in Deutschland blieben, als sie es aktuell wollen und planen.“