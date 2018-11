Grüße zum 11.11. von der ISS: Astro-Alex twittert tolles Weltraum-Bild von Köln

Köln Passend zum Start der Karnevalssaison hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst einen ganz besonderen Gruß an alle Kölner geschickt.

„Gruß nach Hause! Wer findet sein Haus?“ Mit diesem Kommentar twitterte Gerst ein Bild von Köln aufgenommen aus dem Weltraum. Gerst wurde zwar 1976 im baden-württembergischen Künzelsau geboren. Seit langem ist aber Köln seine Heimat. In der Domstadt absolvierte Gerst auch seine Ausbildung am Europäischen Astronautenzentrum (EAC). Im Kölner Karneval dürfte er sich also bestens auskennen.

Der Wahl-Kölner und seine beiden Crew-Kollegen auf der Internationalen Raumstation ISS kehren erst wenige Tage vor Weihnachten zur Erde zurück. Sie werden das Weltall am 20. Dezember verlassen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Tweet hervorgeht. Der 42-jährige Gerst war am 6. Juni zu seiner zweiten ISS-Mission gestartet. Im Oktober übernahm er dann als erster Deutscher das Kommando im Raumlabor. An Bord sind zudem der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew und die US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor.