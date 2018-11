Kölle Alaaf! : Kölner Altstadt und Zülpicher Straße sind überfüllt

Köln feiert Karnevalsstart am 11.11. 2018

Köln Köln startet in die Fünfte Jahreszeit. Alter Markt, Heumarkt und Zülpicher Straße sind schon am Vormittag so gut gefüllt, dass die Stadt sie gesperrt hat. Dieses Jahr soll es gesitteter zugehen als 2017.

Auf der Zülpicher Straße ist schon am Vormittag jede Menge los. Vor den Bars und Kneipen stehen die Feiernden Schlange. In der Altstadt sind Alter Markt und Heumarkt schon vor 11 Uhr so gut gefüllt, dass die Stadt beide Plätze schließt. Gegen Mittag wird auch die Zülpicher Straße dicht gemacht. Der Himmel ist zwar bewölkt, aber es regnet nicht.

Nach Angaben einer Stadtsprecherin ist die Stimmung insgesamt friedlich. Am Hauptbahnhof kommen bis zum Mittag immer mehr Feiernde an, Bundespolizisten versuchen, sie zu einer Bühne an der Uni-Mensa zu schicken, die über den Bahnhof Süd gut zu erreichen ist. Ersten Schätzungen nach sind mehr Menschen zum Feiern nach Köln gekommen als im vergangenen Jahr, wie die Stadt mitteillt.

Stadt und Polizei haben sich gründlich vorbereitet für den Elften im Elften: Um Auswüchse wie 2017 zu verhindern, als Wildpinkler an Gebäude urinierten, massenhaft stark betrunkene junge Feiernde durch die Stadt zogen und die Einsatzzahlen hoch waren wie selten, setzen die Verantwortlichen auf das bereits im Frühjahr im Straßenkarneval erprobte Konzept.

Dazu gehören mehr Toiletten-Häuschen, eine freiwillige Glasverbotszone in der Südstadt und ein Pfandsystem für die Altstadt. „Was wir im vergangenen Jahr erleben mussten, hatte nichts mehr mit Kultur zu tun“, sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die Spieler des 1. FC Köln haben nach dem spektakulären 8:1-Sieg über Dynamo Dresden am Samstag allen Grund zu feiern. In Kostümen präsentierten sie sich am Geißbockheim.

Da der 11. November auf einen Sonntag fällt, rechnen Stadt und Polizei für den ganzen Tag mit vielen Gästen aus ganz Deutschland. Um den Verkehr auf den Ringen zu regeln, schotten die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) die Gleise zwischen Zülpicher Platz und Barbarossaplatz durch Zäune ab. An beiden Haltestellen sollen zusätzliche Holzbahnsteige aufgebaut werden, um den Aus- und Einstieg zu entzerren.

(hsr)