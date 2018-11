Prozessauftakt in Köln: 30-Jährige soll zwei Säuglinge ausgesetzt haben

Köln Eine Frau aus Erftstadt soll zwei Kinder kurz nach der Geburt ausgesetzt haben. Die Kinder hatten Glück, sie wurden gefunden. Seit Montag steht die Mutter vor Gericht.

In der Nacht auf den 20. Oktober 2011 brachte die Frau laut Anklage zunächst ein Mädchen im Badezimmer ihrer Wohnung in Hürth ohne ärztliche Hilfe zur Welt. Am Vormittag habe sie dann den Säugling in ein Handtuch und eine Decke gewickelt und auf einem Parkplatz in Hürth ausgesetzt. Hier wurde das Mädchen wenig später leicht unterkühlt aufgefunden.