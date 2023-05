Bunt, süß, gefährlich Experten warnen vor sogenannten Vapes

Zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai macht die Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve Faktencheck zu einem Trend unter Jugendlichen: Vapes. Die Einweg-E-Zigaretten sind bunt, es gibt sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen und sie sind im Supermarkt, an der Tankstelle oder online zu kaufen und kosten rund zehn Euro das Stück. Obwohl die Einweg-E-Zigaretten eigentlich erst ab 18 Jahren freigegeben sind, liegen sie schon bei Schülern und jungen Erwachsenen voll im Trend – „auch weil sie oftmals nicht um ihre Gefahren wissen“, heißt es in der Pressemitteilung des Caritasverbandes Kleve.