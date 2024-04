Ermittlungen in Kleve Mitarbeiter der Stadt soll Parkautomat-Geld aus Tresor gestohlen haben

Ein Mitarbeiter des Klever Ordnungsamts steht im Verdacht, Geld, das die Stadt über Parkautomaten eingenommen hat, entwendet zu haben. Das teilte die Stadtspitze dem Rat am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung mit. Wie mehrere Stadtverordnete unserer Redaktion berichten, soll der Mann in flagranti erwischt worden sein, wie er Münzgeld aus dem Tresorraum im Rathaus entnahm. Gegen den Mitarbeiter soll demnach eine Untersuchung eingeleitet worden sein, er sei derzeit nicht im Dienst, heißt es. Anzeige bei der Polizei wurde noch nicht erstattet. Stadtsprecher Niklas Lembeck sagt dazu: „Zu Inhalten einer nicht-öffentlichen Sitzung machen wir grundsätzlich keine Angaben.“